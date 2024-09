Lidl setzt sich Net-Zero-Ziel bis 2050 / Lidl in Deutschland veröffentlicht seinen vierten Nachhaltigkeitsbericht und verpflichtet sich zu Net-Zero bis 2050 (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl, einer der größten Lebensmitteleinzelhändler Europas,

verpflichtet sich über alle Geschäftsbereiche und Lieferketten hinweg zu

Net-Zero bis 2050. Das bedeutet, dass Lidl bis 2050 seine Treibhausgasemissionen

so weit wie möglich gegen null reduziert. Das Net-Zero-Ziel ist Teil des neuen

Nachhaltigkeitsberichts der Unternehmen von Lidl in Deutschland. Es umfasst

sowohl direkte und indirekte betriebsbedingte Emissionen (Scope 1 und 2) als

auch Emissionen im sogenannten Scope 3, also der vor- und nachgelagerten

Wertschöpfungskette des Lebensmitteleinzelhändlers. Im Scope 3 fallen mehr als

90 Prozent der gesamten Emissionen an. Mit neuen ambitionierten Klimazielen in

der Lieferkette intensivieren die Unternehmen von Lidl in Deutschland damit ihr

Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und den Schutz des Klimas im Rahmen

ihrer gemeinsam erarbeiteten CSR-Strategie noch einmal deutlich.



Mit vereinten Kräften Emissionen reduzieren







neuer konkreter Ziele im Scope 3: Bis 2034 will der Lebensmitteleinzelhändler

seine Treibhausgasemissionen in der Land- und Forstwirtschaft sowie der

sonstigen Landnutzung um 42,4 Prozent reduzieren ("FLAG-Emissionen"). Lidl

verpflichtet sich zudem dazu, im gleichen Zeitraum 35 Prozent seiner Emissionen

im Bereich Energie und Industrie zu reduzieren ("E+I-Emissionen"). [1]



Dazu arbeitet Lidl zukünftig noch enger mit seinen Partnern und Lieferanten

zusammen. Der Lebensmitteleinzelhändler hat seine größten Lieferanten, die für

75 Prozent der produktbezogenen Scope 3-Emissionen verantwortlich sind, zu

Reduktionszielen bis 2026 gemäß der Science Based Targets Initiative (SBTi)

verpflichtet. Die SBTi ist eine weltweite Initiative, die Unternehmen dabei

unterstützt, sich wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduktion von

Treibhausgasemissionen zu setzen, die im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen

der Klimawissenschaft stehen. Lidl unterstützt und befähigt seine Lieferanten

durch geeignete Maßnahmen, diese Ziele zu erreichen.



Bereits erreichte Meilensteine der Klimastrategie



Bisher hat Lidl über alle Länder hinweg bereits 52 Prozent seines

betriebsbedingten CO2e-Ausstoßes, also Emissionen von CO2 und anderen

Treibhausgasen wie Methan und Distickstoffoxid im sogenannten Scope 1 und 2,

eingespart. Lidl in Deutschland konnte die betriebsbedingten Emissionen in

diesen Kategorien um 75,5 Prozent reduzieren [2]. Dazu hat insbesondere die

Nutzung erneuerbarer Energien beigetragen: Seit 2020 bezieht Lidl in Deutschland

100 Prozent Grünstrom [3] in allen Filialen, Warenverteilzentren und der



