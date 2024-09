Organisationen arbeiten verstärkt auf Nachhaltigkeitsziele hin, trotz geopolitischer Krisen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- In zunehmend stärkerer Regulierung sehen 69 Prozent der Führungskräfte einenentscheidenden Faktor für Nachhaltigkeitsinitiativen - gegenüber 57 Prozent imVorjahr- Fast zwei Drittel geben an, dass die geopolitische Lage ihreInvestitionsbereitschaft in Nachhaltigkeit hemmt- Rund 60 Prozent befürchten, dass die Nachhaltigkeitsaktivitäten ihrerOrganisation in der Öffentlichkeit als unglaubwürdig wahrgenommen werdenkönnten - gegenüber nur 11 Prozent im Jahr 2023.Organisationen machen trotz geopolitischer Herausforderungen weiterhinFortschritte bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen. Regulation und Technologieerweisen sich dabei als zentrale Faktoren: Zwei Drittel der Führungskräfteteilen die Ansicht, dass ihr Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele ohneKlimaschutztechnologie nie erreichen könnte. Dies geht aus der neuen Studie " AWorld in Balance 2024: Accelerating sustainability amidst geopoliticalchallenges (https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2024/) " des Capgemini Research Institute hervor. Sie untersucht dieFortschritte von Organisationen bei ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit inden letzten drei Jahren. Diese dritte Ausgabe der Studienreihe zeigt deutlicheVerbesserungen bei Kreislaufwirtschaft, nachhaltigem Design, Wassermanagementund Biodiversität. Fortschritte gibt es auch bei der Erhebung von ESG-Daten undder notwendigen Expertise. Defizite bestehen bei der Reduktion vonScope-3-Emissionen und dem Vertrauen der Verbraucher.Insgesamt verstärken Organisationen ihre Maßnahmen, um ihre Nachhaltigkeitszielezu erreichen, und der Reifegrad nachhaltiger Praktiken ist seit 2022 stetiggestiegen. 84 Prozent der Führungskräfte berichten in diesem Jahr, dass ihreOrganisation auf dem besten Weg ist, ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen;weniger als ein Zehntel gibt an, im Rückstand zu sein. Fortschritte bei derMinimierung der Umweltauswirkungen von Organisationen zeigen sich insbesonderein den Bereichen Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Produktdesign undWassermanagement. Auch bei der Datenerhebung lassen sich Verbesserungenverzeichnen.So geben beispielsweise fast drei Viertel der Führungskräfte - gegenüber 53Prozent im Jahr 2022 - an, dass Recycling ein Kernaspekt ihrer Strategie zurProduktherstellung ist. Mehr als zwei Drittel erklären, dass sie Produkte mitdem Ziel neu entwickeln, fossile Rohstoffe zu vermeiden. Im Jahr 2022 war diesbei weniger als der Hälfte der Fall. Darüber hinaus haben drei Viertel der