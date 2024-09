Im Fokus: Rheinmetall verteidigt Deutschland. Und mehr… In diesem Kurzportrait geht es um Rheinmetall, einen international tätigen Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf, der auch in kleinerem Umfang als Automobilzulieferer tätig ist.Der DAX-Konzern ist Marktführer in Deutschland und spielt auch in …