Experte verrät, wie sich mithilfe von KI der Aufwand um 90 Prozent reduzieren lässt (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Neukundengewinnung in Unternehmen steht und fällt mit

einem effizienten Vertrieb. In Studien konnte sogar nachgewiesen werden, dass

sich die Abschlussrate um bis zu 800 Prozent steigern lässt, wenn Unternehmen

innerhalb von fünf Minuten auf Kundenanfragen reagieren - im Vergleich zu einer

Antwort in Minute 6. Doch die Realität sieht anders aus: Anrufe können nicht

zuverlässig entgegengenommen werden, E-Mails werden oft tagelang ignoriert und

Leads sowie Anfragen aus Quellen wie Social Media gehen unter.



Dabei ist den Unternehmern durchaus bewusst, dass die Reaktionszeit auf

Kundenanfragen ein wichtiges Kriterium ist - es mangelt allerdings an der

konsequenten Umsetzung. Einen Ausweg bieten KI-gestützte Tools. Mit deren Hilfe

bleiben keine Kundenanfragen mehr liegen, zudem wird die Antwortzeit des

Unternehmens deutlich verkürzt. Wie KI dazu beitragen kann, die Effizienz im

Vertrieb zu erhöhen, erfahren Sie im nachfolgenden Beitrag.









Die größte Herausforderung im Vertrieb, die insbesondere kleinen und

mittelständischen Unternehmen zu schaffen macht, ist die zeitnahe Reaktion auf

Kundenanliegen. Aufgrund von suboptimalen Vertriebsprozessen ist es den

Mitarbeitern nicht möglich, prompt auf eingehende Anrufe oder E-Mails zu

reagieren. Daraus resultieren viele unbeantwortete Anfragen; auch Follow-ups,

also Kontaktaufnahmen nach dem Erstgespräch, um sich in Erinnerung zu rufen,

werden nicht konsequent durchgeführt. Das Potenzial, das dabei ungenutzt bleibt,

ist enorm.



Doch selbst wenn ein Unternehmen qualifizierte Vertriebsmitarbeiter für sich

gewinnen kann, sind kontinuierliche Schulungen notwendig, damit diese auf dem

aktuellen Stand bleiben. Der Firma entstehen dadurch und durch die hohen

Gehaltszahlungen, die gute Mitarbeiter fordern, allerdings enorme Kosten.



Diese Aufgaben kann Künstliche Intelligenz im Vertrieb übernehmen



Derzeit ist in der Vertriebsbranche ein bedeutender Umbruch zu erkennen. Das

liegt an den umfangreichen Funktionen, mit denen KI-basierte Tools ausgestattet

sind. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz lassen sich viele Aufgaben,

die im Vertrieb anfallen, und die zudem bei den Mitarbeitern meist wenig beliebt

sind, bedeutend effizienter erledigen.



Konkret ist die Rede von der Kontaktaufnahme mit Kunden nach Anfragen, der

Interessenten-Nachverfolgung und der Qualifizierung von Leads. Darüber hinaus

können KI-Technologien das Management von Absagen und No-Shows zuverlässig

übernehmen. Das Potenzial der Künstlichen Intelligenz ist im Vertrieb so

umfangreich, dass Unternehmen, die sich bereits jetzt auf die wegweisenden Seite 2 ► Seite 1 von 2



