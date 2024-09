Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Deutschlandticket für die bundesweite Nutzung des ÖPNV soll ab 1. Januar 2025 monatlich 58 Euro kosten. Darauf einigten sich die Länder am Montag in einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.