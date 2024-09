Goldinvest.de Endgültig offiziell - Taurus stellt American West 18,8 Mio. AUD zur Verfügung Jetzt ist der Deal endgültig in trockenen Tüchern. Wie der australische Kupferexplorer American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) nämlich heute meldet, wurde eine formelle Vereinarung mit TMRF Canada Inc. unterzeichnet (einer Tochtergesellschaf von Taurus Mining Royalty Fund L.P.), die vorsieht, dass Taurus 12,5 Mio. USD bzw. 18,8 Mio. AUD an American West und deren Partner Aston Bay auszahlt. Dafür wird Taurus eine Lizenzgebühr (Royalty) auf das Kupferprojekt Storm von American West in der kanadischen Provinz Nunavut in Höhe von 0,95%erhalten.