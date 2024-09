Dermago GmbH / Aresus gibt Strategie zur Erweiterung der ...

Sinecatechins ist der pharmazeutische Wirkstoff der Salbe Veregen, die derzeit zur Behandlung äußerer anogenitaler Warzen zugelassen ist und sich in einer klinischen Phase-3 Prüfung zur Behandlung von aktinischer Keratose befindet.

Aresus gibt Strategie zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für den pharmazeutischen Wirkstoff Sinecatechins bekannt Strausberg (ots) - Die Aresus Pharma GmbH, ein Unternehmen der DERMAGO-Gruppe, Deutschland, gibt den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit ANI Pharmaceuticals, Inc., USA, zur Etablierung eines neuen Herstellers für den pharmazeutischen Wirkstoff Sinecatechins (Synonyme: Extrakt aus Grünteeblättern, Polyphenon E) bekannt, um die langfristige Deckung der weltweit steigenden Nachfrage nach diesem Wirkstoff sicherzustellen.

Die Kooperation wird von Aresus geleitet, dem Inhaber der globalen Veregen-Vermögenswerte außerhalb der USA, einschließlich aller proprietären Daten zur Herstellung von Sinecatechins. Aresus vermarktet Veregen weltweit durch ein Netzwerk renommierter nationaler und internationaler Pharmaunternehmen.



ANI vermarktet Veregen seit 2021 in den USA und ist Eigentümer der US-Vermögenswerte von Veregen. ANI wird 50 % der Kosten für den Transfer des Herstellprozesses übernehmen und den Wirkstoff exklusiv von Aresus für den US-Markt beziehen.



Die erste kommerzielle Lieferung von Sinecatechins vom neuen Hersteller, der bereits von beiden Unternehmen ausgewählt wurde, wird für 2027 erwartet, nachdem die zuständigen Arzneimittelbehörden in Europa und den USA die Zulassung erteilt haben.



ANI Pharmaceuticals, Inc. ist ein diversifiziertes biopharmazeutisches Unternehmen, das Patientinnen und Patienten durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Marken- und Generika-Arzneimittel unterstützt. ANI vermarktet Veregen seit 2021 auf dem US-Markt, nachdem das Unternehmen das Produkt vom früheren Eigentümer Sandoz erworben hat. Im Jahr 2006 war Veregen das erste pflanzliche Arzneimittel, das von der US-amerikanischen FDA zugelassen wurde.¹



¹ Shaw T Chen, Jinhui Dou, Robert Temple, Rajiv Agarwal, Kuei-Meng Wu & Susan Walker, New therapies from old medicines, NATURE BIOTECHNOLOGY Volume 26, Number 10, October 2008



