Amazons neue Umschläge sind papiergepolstert - und kommen jetzt nach Deutschland (FOTO)

München (ots) - Amazon hat mit Partnern einen leichteren und stabilen

Papierumschlag entwickelt. Dieser ist nur durch Papier gepolstert - und kann im

Hausmüll recycelt werden.



Die neueste Entwicklung von Amazons Verpackungsexpert:innen hat ein einfaches

und effektives Design: Durch die geriffelte Oberfläche ist das Innenfutter des

Umschlags, der zu 100 % aus Papier besteht, stoßdämpfend. Damit hält er seinen

Inhalt sicher an Ort und Stelle und schützt ihn zugleich auf dem Weg zu unseren

Kund:innen.





Das Innenfutter ist leicht - und die Pakete dadurch auch, viel leichter alsKartons gleicher Größe. Pro Sendung werden im Schnitt 44 g Verpackungsmaterialeingespart. Außerdem sind sie flexibler, ohne dass sie zusätzlichesPolstermaterial benötigen. So lassen sich die Umschläge ohne Platzverlustfüllen."Unsere Herausforderung war: Wie können wir leichte, flexible und vollständigrecycelbare Papierverpackungen entwickeln, die aber gleichzeitig so gut schützenwie herkömmliche Luftpolsterumschläge? Denn diese nutzen wir in ganz Europaschon seit Jahren nicht mehr - zusammen mit allen anderen Einwegplastiktüten und-umschlägen.", sagt Thais Blumer, European Head of Sustainable Packaging beiAmazon. "Einen zu 100 % recycelbaren Papierumschlag mit geringem Gewicht undmaximalem Schutz zu entwickeln, war keine leichte Aufgabe. Doch dank derZusammenarbeit mit den Verpackungsexperten von Mondi haben wir eine Lösunggefunden, die gleich dreifach überzeugt: Erstens haben wir Umschläge kreiert,die leicht verpackbar sind; zweitens können die Kundinnen und Kunden sie einfachim Hausmüll recyceln; und drittens erlauben diese Umschläge eine unbeschädigteLieferung."Das speziell entwickelte Leichtpapier für die Außenverpackung in Kombination mitdem gewellten Innenfutter macht den neuen Umschlag so stark: Trotz einer Dickevon nur wenigen Millimetern ist er widerstandsfähig und robust.Das Verpacken gestaltet sich einfacher und schneller. Dafür sorgen die Rillen imInnenfutter, womit sich die Verpackung um ihren Inhalt herum falten lässt.Außerdem ist der Umschlag rutschfest: Durch das Innenfutter können sich dieProdukte während des Transports nicht hin- und herbewegen und kommen so sicherbei den Kund:innen an."Wir haben mehrere Monate damit verbracht, unsere Designs zu testen. Dabei habenwir verschiedene Polsteroptionen untersucht, wie zum Beispiel Waben- undgeprägtes Luftpolsterpapier. Letztendlich war die Wellpappenpolsterung die besteLösung: ein flaches Papierblatt, das an einem Blatt Wellpappe befestigt ist. Die