RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Outperform" belassen. Nachhaltigkeitskriterien stünden bei Anlegern zwar weniger stark im Fokus, sie blieben aber mittelfristig ein wichtiger Treiber im europäischen Kapitalgütersektor, schrieb Mark Fielding in seiner am Montag vorliegenden Strategieanalyse. Die Gea Group sei eine der Aktien, die dabei zunehmend im Fokus stünden. Der Anlagenbauer spiele eine Rolle bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 02:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 02:29 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 42,76EUR auf Tradegate (23. September 2024, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m