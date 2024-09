Gold erreicht weiteren Rekord - gibt Gewinne aber rasch wieder ab Der Goldpreis ist am Montag erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Der Preis für das Edelmetall stieg an der Börse in London zeitweise bis auf 2.631,40 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Der Goldpreis hat seit Mitte September eine …