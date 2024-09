Palantir: Downgrade und Kursziel gestrichen!

"Die Bewertung hat sich etwa verfünffacht und macht das Unternehmen mit einem 26,1-fachen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 zum wertvollsten Software-Unternehmen unter den Vergleichsunternehmen“, so Gesuale in einem Research-Bericht. Allein in den vergangenen 12 Monaten haben die Titel über 160 Prozent an Wert dazugewonnen.

Das Finanzunternehmen sei nach wie vor "begeistert" von der längerfristigen Positionierung von Palantir im Bereich der künstlichen Intelligenz, stufte die Titel jedoch herab, da die Aktie nach Ansicht des Analysten nach "den herausragenden Gewinnen der letzten Jahre konsolidieren und in ihre reiche Bewertung hineinwachsen muss". Analyst Brian Gesuale nahm auch sein Kursziel von 30 US-Dollar zurück.

Die am 9. September angekündigte Aufnahme von Palantir in den S&P 500 führte in den darauffolgenden 14 Tagen zu einem Anstieg des Aktienkurses um 23 Prozent. Da dieser erhebliche Anstieg jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt sei, schlägt der Analyst vor, dass signifikante positive Schätzungsrevisionen der einzige Treiber für eine weitere kurzfristige Wertsteigerung der Aktie sein könnten.

Gesuale ist jedoch optimistisch, was das langfristige Potenzial des Unternehmens als Nutznießer der künstlichen Intelligenz angeht.

"Geopolitische Instabilität und das globale Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz sorgen für eine bessere langfristige Sichtbarkeit von Palantir, was den Weg für ein anhaltendes Wachstum im Bereich von etwa 20 Prozent in den nächsten Jahren ebnen sollte", fügte Gesuale hinzu.

Die Palantir-Aktie büßt am Montag vorbörslich knapp 1,5 Prozent an Wert ein. Am heutigen Montag ist der erste Handelstag des Wertpapieres im S&P 500.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion