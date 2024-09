Private Krankenversicherung präsentiert Healthtech-Fonds "Heal Capital 2" (FOTO)

Berlin (ots) - Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) stellt heute

"Heal Capital 2" vor: einen Wagniskapitalfonds für digitale

Gesundheitsinnovationen. "Heal Capital 2" knüpft an den aktiven, 2020

aufgelegten Fonds "Heal Capital" an, der mit einem Volumen von mehr als 100 Mio.

Euro aktuell 18 europäische Start-ups aus den Bereichen Diagnostik, Therapie und

Infrastruktur fördert.



Mehr als 20 Unternehmen der privaten Krankenversicherung sind in "Heal Capital"

investiert. Ihr Ziel: die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben und

die medizinische Versorgung für alle verbessern. "Die private

Krankenversicherung unterstreicht damit ihren Anspruch des Innovationsmotors im

deutschen Gesundheitssystem", erläutert der Vorstandsvorsitzende des Verbands

Thomas Brahm. "Mit Erfolg: Im Bereich Digital Health zählt 'Heal Capital'

mittlerweile zu den größten Wagniskapitalfonds in Europa."









Mit "Heal Capital 2" geht die PKV nun weiter voran: Mit Ende der laufenden

Investitionsperiode im vierten Quartal 2024 wird der Folgefonds voraussichtlich

ein Volumen von deutlich mehr als 100 Mio. Euro erreichen. Neben PKV-Unternehmen

beteiligen sich namhafte Investoren wie der European Investment Fund (EIF), die

MEDICE Health Family sowie eine schweizerische Versicherung. "Heal Capital" wird

damit vom PKV-Fonds zum Fonds der Gesundheitswirtschaft.



"Wir sind stolz auf die bisherige Entwicklung von Heal Capital", sagt Eckhardt

Weber, Founding Managing Partner des Fonds: "Und wir freuen uns, dass wir den

Erfolg nun mit "Heal Capital 2 ausbauen können. Dass uns weitere renommierte

Investoren ihr Vertrauen schenken, ist für uns Bestätigung und Ansporn

zugleich."



Das Portfolio von "Heal Capital" umfasst u. a. das Berliner

Dermatologie-Start-up Formel Skin, die digital integrierte Hausarztkette Avi

Medical sowie den KI-Symptomchecker Infermedica.



