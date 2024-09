Seegene erweitert Mpox RUO Produktreihe mit verbesserten Assays zum Nachweis von Klade I Varianten

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Einführung des Novaplex(TM) MPXV/OPXV plus Assay (RUO) zum Nachweis von Klade

I Varianten, die eine höhere Übertragungs- und Sterblichkeitsrate als Klade II

Varianten aufweisen

- Entspricht den von der WHO herausgegebenen Leitlinien für die

Produktentwicklung (Target Product Profiles, TPPs) und ermöglicht den präzisen

Nachweis von Virusstämmen

- Bietet Medizinern und Wissenschaftlern ein wichtiges Instrument für ihre

Forschung über die weltweite Verbreitung von Mpox durch die Unterstützung

internationaler Bemühungen



Seegene Inc., ein führendes südkoreanisches Unternehmen im Bereich der

molekularen PCR-Diagnostik, gibt die Einführung seines neuen RUO-PCR-Tests

(Research-Use-Only) zur Bekämpfung der Ausbreitung der Mpox-Virusvariante, Klade

Ib, bekannt, die derzeit in Afrika weit verbreitet ist.





Der neu eingeführte Novaplex(TM) MPXV/OPXV plus Assay (RUO) dient dem Nachweisvon 3 virale Zielsequenzen, die Mpox-Infektionen anzeigen: Nicht-VariolaOrthopoxviren (OPXV) und Mpox-Virus (MPXV) mit spezifischer Identifizierung vonMPXV-Klade I. Die MPXV-Klade I ist mit einer höheren Übertragungs- undSterblichkeitsrate assoziiert als MPXV-Klade II.Der Assay entspricht den von der WHO herausgegebenen Leitlinien (TPPs), dieHerstellern, Lieferanten und Forschern bei der Entwicklung neuer Assays zumNachweis von Mpox-Viren als Orientierung dienen. Darüber hinaus erfüllt er dieKriterien für bevorzugte Zielsequenzen zur Unterscheidung zwischen Klade I undII.Seegene hat schnell auf den von der WHO im August 2024 ausgerufenen globalenGesundheitsnotstand (PHEIC) im Zusammenhang mit dem Mpox-Ausbruch reagiert,indem es zwei Tests zum Nachweis des Mpox-Virus entwickelt und die Lieferung derProdukte an die betroffenen Länder angekündigt hat.Der Novaplex(TM) MPXV/OPXV Assay (RUO) dient dem Nachweis von MPXV-Klade I undKlade II sowie von OPXV-Infektionen, während der Novaplex(TM) HSV-1&2/VZV/MPXVAssay (RUO) für den gleichzeitigen Nachweis von vier Viren dient, darunter MPXV,Herpes-simplex-Virus (HSV) Typ 1 und 2 sowie Varizella-Zoster-Virus (VZV). DieseProdukte von Seegene sind ebenfalls konform mit den von der WHO herausgegebenenTPPs."Da sich das Mpox-Virus weiterhin ausbreitet, haben wir neue RUO-Assays für denNachweis von Mpox-Viren entwickelt, um den steigenden Diagnostikbedarf derbetroffenen Länder zu decken. Wir sind entschlossen, die weltweiten Bemühungenzur Eindämmung des Mpox-Ausbruchs aktiv zu unterstützen", so Daniel Shin,Executive Vice-President, Chief Global Sales und Marketing Officer bei Seegene.Im Jahr 2022 verfügte Seegene bereits über eigene Expertise in derReagenzien-Entwicklung und setzte sein automatisiertesReagenzien-Entwicklungssystem (SGDDS) ein, um den Novaplex(TM) MPXV Assay (RUO)zu entwickeln.Von Januar 2024 bis zum 6. September 2024 wurden in den Mitgliedsstaaten derAfrikanischen Union (AU) insgesamt 24.851 Verdachtsfälle, 5.549 bestätigte Fälleund 643 Todesfälle gemeldet, so die Africa Centres for Disease Control andPrevention (Africa CDC). Die Mpox-Variante breitet sich nun über dieafrikanischen Länder hinaus auch in Schweden, Pakistan, den Philippinen,Jordanien und Thailand aus.Informationen zu SeegeneSeegene kann auf 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung,Herstellung und Betrieb von quantitativen syndrombasierten PCR-Technologienzurückblicken, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde,als das Unternehmen mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an mehr als 100 Länderweltweit lieferte. Das Kernelement der einzigartigen syndromischenPCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Erreger, die ähnliche Symptomeverursachen, gleichzeitig in einem einzigen PCR-Ansatz zu testen undquantitative Informationen über das Infektiositätsprofil zu liefern, die mit demSchweregrad der Krankheit korrelieren.Besuchen Sie: Seegene.com (https://www.seegene.com/) und folgen Siehttps://www.linkedin.com/company/seegene-incFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2512552/Photo__Seegene_Expands_mpox_RUO_Product_Lineups_with_Enhanced_Detection_Assays_for_Clade_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/seegene-erweitert-mpox-ruo-produktreihe-mit-verbesserten-assays-zum-nachweis-von-klade-i-varianten-302255392.htmlPressekontakt:Hyeongjoo Park,hpark@hoffman.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121421/5870339OTS: Seegene