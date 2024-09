Springer Nature plant mit Börsenwert von bis zu 4,7 Milliarden Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature will bei seinem geplanten Börsengang insgesamt bis zu 620 Millionen Euro einspielen. Knapp 420 Millionen Euro will der Finanzinvestor BC Partners durch den Verkauf von bis zu 17,9 Millionen Anteilen erlösen, teilte Springer Nature am Montag in Berlin mit. Über eine Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs sollen - wie bereits bekannt - weitere 200 Millionen Euro eingenommen werden. Springer Nature will damit Schulden abbauen. Die angepeilte Marktkapitalisierung liegt bei 4,2 bis 4,7 Milliarden Euro.

Die Zeichnungsfrist für die Papiere läuft ab dem morgigen Dienstag (24. September) bis voraussichtlich zum 1. Oktober. Am 4. Oktober sollen die Papiere dann erstmals an der Börse gehandelt werden. Die Aktien werden für 21,00 bis 23,50 Euro das Stück angeboten. Nach der Platzierung soll der Streubesitz bei bis zu 13,5 Prozent liegen. Vergangene Woche hatten der Holtzbrinck-Verlag und der Finanzinvestor BC Partners angekündigt, Springer Nature dieses Jahr an die Frankfurter Börse bringen zu wollen. Die Eigentümer von Springer Nature sind von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kontrollierte Unternehmen und von BC Partners beratene Fonds.