Lindner will von Ampel-Partner drei schnelle Ergebnisse

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner erhöht den Druck auf SPD und Grüne in der Wirtschaftspolitik, beim Haushalt und bei einer Kontrolle der Zuwanderung - er will aber nicht die Axt an die Koalition legen. Lindner sprach am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg von einem "ernüchternden Wahlergebnis" für seine Partei. "Es waren die Rahmenbedingungen. Es war die taktische Lage, es war ausdrücklich nicht der Spitzenkandidat", sagte Lindner in Berlin nach einer Sitzung des FDP-Präsidiums.

Die FDP hatte am Vortag den Einzug in den Brandenburger Landtag erneut verpasst, erreichte jetzt aber nur noch 0,8 Prozent. In Thüringen war die Partei zuvor nicht mehr in den Landtag eingezogen (1,1 Prozent). In Sachsen war der Einzug in den Landtag erneut, aber mit nur noch 0,9 Prozent verpasst worden.