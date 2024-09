Die neuen EDEKA Herzstücke lassen Herzen höher schlagen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Echte Markenqualität mit Herz

- Große Vielfalt: Neue Eigenmarke beinhaltet rund 1.000 Produkte

- Begleitende Kampagne inklusive TV-Spot mit Jasmin Wagner aka Blümchen



Aus der Eigenmarke EDEKA werden die EDEKA Herzstücke. In jedem Herzstück steckt

so viel Liebe, dass man es schmecken kann: Ob köstliche Keks- & Karamellcreme,

knackige Tafeltrauben, original italienische Pasta oder cremiger Camembert aus

Frankreich - die neue Eigenmarke sorgt für noch mehr Vielfalt im Regal. Am

gelben EDEKA-Herz auf der Verpackung sind die EDEKA Herzstücke sofort erkennbar

und profitieren damit vom Qualitätsvertrauen und der Sympathie für die Marke

EDEKA. Die ersten von insgesamt rund 1.000 Produkten sind ab sofort bundesweit

in EDEKA-Märkten erhältlich. Zur Einführung der neuen Eigenmarke startet EDEKA

ab KW 39 mit einer großen Kampagne. Den Soundtrack zum TV-Spot

(https://www.youtube.com/watch?v=nZ_FxLafK9A) (20 Sek.) und zum Online-Spot

(https://www.youtube.com/watch?v=I8Fq_B6nNjw) (90 Sek.) liefert Jasmin Wagner

alias Blümchen - mit Ohrwurm- und Aufmerksamkeitsgarantie.





"EDEKA Herzstücke sind sorgfältig ausgewählte Artikel, die es verdient haben,unser gelbes Herz zu tragen. Sie stehen für echte Qualitätsvorteile zuvergleichbaren Markenartikeln und das bei günstigeren Preisen. Damit schaffenwir noch mehr Differenzierung in den Regalen unserer Kaufleute", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Das Gesicht der Herzstücke-Kampagne ist Jasmin Wagner, die seit den 1990-erJahren unter dem Künstlernamen "Blümchen" bekannt ist. Ihr bekannter Song "Herzan Herz" wurde eigens für die neuen EDEKA Herzstücke umgetextet. Der Song undTV-Spot rückt die Qualität, den Genuss und das vielfältige Angebot der neuenEigenmarke in den Fokus. Der Spot vermittelt, warum die EDEKA Herzstücke sobesonders sind - und sie für "Markenqualität mit Herz" stehen.On- und Offline: kampagnenbegleitende MaßnahmenNeben dem TV-Spot, der im Fernsehen und auf Streaming Plattformen ausgestrahltwird und als Langfassung auf YouTube verfügbar ist, verlängert EDEKA dieKampagne zielgruppengerecht über seine verschiedenen digitalen Kanäle.Insbesondere auf Social Media werden Trends neu interpretiert und die EDEKAHerzstücke so aufmerksamkeitsstark präsentiert. Mit farbenfrohen und auffälligenOut-of-Home- und Radio-Platzierungen mit Ohrwurmgarantie sorgt die Kampagneebenfalls für erhöhte Aufmerksamkeit. Die Kampagne wird zudem in denEDEKA-Kund:innenmagazinen, auf der Websitehttps://www.edeka.de/unsere-marken/edeka.jsp , im Newsletter, in der App sowieam POS verlängert.Den TV-Spot (20 Sek) finden Sie hier (https://youtu.be/nZ_FxLafK9A) .Den Online-Spot (90 Sek.) finden Sie hier(https://www.youtube.com/watch?v=I8Fq_B6nNjw) .Den Song zu den EDEKA Herzstücken finden Sie hier (https://open.spotify.com/playlist/1eyaUKKwW7zkrhmLw9GZwC?si=GKU1lW3XSnWsMhOq3jKmZg) .EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discountsetzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mitonline-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mitdem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: mailto:presse@edeka.dehttps://verbund.edekaWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/5870383OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG