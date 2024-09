Warren Buffett, Tepper & Druckenmiller: Dieser ETF imitiert ihre Anlagestile!

Der börsengehandelte Fonds "Intelligent Livermore" (LIVR), der vom Fintech-Startup Intelligent Alpha entwickelt wurde, nutzt ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und Gemini von Google, um die Anlage-Ansätze eines Dutzends prominenter Investoren zu imitieren. Das Trio der Chatbots wird 60 bis 90 globale Unternehmen ausspucken, die eine Reihe von Sektoren, Themen und Regionen abdecken, darunter Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und Lateinamerika, um nur einige zu nennen. Eine Strategie könnte sich beispielsweise auf Value statt auf Growth konzentrieren.

"Sie können sich sozusagen in jeden Investor verwandeln oder so tun, als wären sie einer. Das ist eine der Superkräfte der KI", sagte Clinton. Und weiter: "Man könnte sie als superaggressiven Wachstumsinvestor einsetzen oder als superwertbewussten Buffett-Jünger."

Der Fonds wurde am vergangenen Mittwoch zum Handel zugelassen. Obwohl der LIVR-ETF das erste Produkt des Unternehmens ist, sagte Clinton, dass er beabsichtigt, eine Reihe von KI-zentrierten Anlageprodukten zu schaffen, die sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger richten, mit dem Ziel, ein verwaltetes Vermögen von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. "Wir wollen das KI-gestützte BlackRock aufbauen", sagte er.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der Intelligent Livermore ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 25,66USD auf UTP Consolidated (23. September 2024, 13:59 Uhr) gehandelt.