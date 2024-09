Berlin (ots) -



- Buch: "Sanierungsfall Deutschland: Packen wir's an! - Wie wir der

Deindustrialisierung entgegenwirken können", 240 Seiten, Hardcover, Harald

Müller, Astrid Orthmann, Diplomatic Council Publishing, ISBN 978-3-98674-116-7

- Buchvorstellung mit Diskussion am 15. Oktober:

http://www.diplomatic-council.org/de/bwa2024



Seit über 25 Jahren sorgen die beiden führenden Köpfe der Bonner

Wirtschafts-Akademie (BWA) dafür, dass die freigestellte Belegschaft bei

Unternehmenssanierungen nicht im Regen steht: Harald Müller und Astrid Orthmann.

Mehr als 10.000 Beschäftigte haben mit Hilfe der BWA nach einer Insolvenz oder

einem Konkurs wieder eine berufliche Zukunft gefunden. Jetzt haben die beiden

ein Buch geschrieben: "Sanierungsfall Deutschland: Packen wir's an! - Wie wir

der Deindustrialisierung entgegenwirken können" (ISBN 978-3-98674-116-7). Auf

240 Seiten bringen sie ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit strauchelnden

Unternehmen mit aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklungen zusammen.







lichterloh. Die Industrie verlässt das Land in Scharen. Die einstige Nation der

Innovationen, vom Buchdruck über die Chemie und den Maschinenbau bis zum

Automobil, ist bei wichtigen Zukunftstechnologien wie Digitalisierung und

Künstlicher Intelligenz längst ins Hintertreffen geraten.



Mit aufrüttelnder Klarheit benennen die Autoren die Gründe für den

wirtschaftlichen Niedergang. Eine ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik, die

an der Realität vorbeigeht; eine falsche Energiewende mit fatalen Folgen, eine

verfehlte Arbeitsmarktpolitik angesichts des demographischen Wandels und dem

damit einhergehenden Fachkräftemangel. Hinzu kommt eine ausufernde Bürokratie,

die sich wie Mehltau über alle wirtschaftlichen Aktivitäten ausbreitet. Längst

hat Deutschland einen wesentlichen Teil seiner wirtschaftspolitischen

Gestaltungsfreiheit an die EU abgegeben - und die verfolgt eine toxische Agenda,

heißt es in dem Buch.



Doch Harald Müller und Astrid Orthmann belassen es nicht bei der Kritik.

Vielmehr zeigen sie Wege auf, wie sich Deutschland dem Niedergang

entgegenstemmen und neue Kraft schöpfen kann. Hierzu legen sie in ihrem Werk

einen wirtschaftspolitischen Plan für den dringend notwendigen Strukturwandel

vor. Dabei spielt nicht nur die Politik eine maßgebliche Rolle, sondern es wird

auch Punkt für Punkt aufgezeigt, welche Maßnahmen aufseiten der Unternehmen

geboten sind, um eine Trendwende einzuleiten. Die beiden Autoren behandeln Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Tesla Aktie Beiträge: 209.789 Beiträge: Intel Aktie Beiträge: 3.432 Beiträge: Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Beiträge: 272 Beiträge: Ihr Fazit liest sich dramatisch: Der Wirtschaftsstandort Deutschland brenntlichterloh. Die Industrie verlässt das Land in Scharen. Die einstige Nation derInnovationen, vom Buchdruck über die Chemie und den Maschinenbau bis zumAutomobil, ist bei wichtigen Zukunftstechnologien wie Digitalisierung undKünstlicher Intelligenz längst ins Hintertreffen geraten.Mit aufrüttelnder Klarheit benennen die Autoren die Gründe für denwirtschaftlichen Niedergang. Eine ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik, diean der Realität vorbeigeht; eine falsche Energiewende mit fatalen Folgen, eineverfehlte Arbeitsmarktpolitik angesichts des demographischen Wandels und demdamit einhergehenden Fachkräftemangel. Hinzu kommt eine ausufernde Bürokratie,die sich wie Mehltau über alle wirtschaftlichen Aktivitäten ausbreitet. Längsthat Deutschland einen wesentlichen Teil seiner wirtschaftspolitischenGestaltungsfreiheit an die EU abgegeben - und die verfolgt eine toxische Agenda,heißt es in dem Buch.Doch Harald Müller und Astrid Orthmann belassen es nicht bei der Kritik.Vielmehr zeigen sie Wege auf, wie sich Deutschland dem Niedergangentgegenstemmen und neue Kraft schöpfen kann. Hierzu legen sie in ihrem Werkeinen wirtschaftspolitischen Plan für den dringend notwendigen Strukturwandelvor. Dabei spielt nicht nur die Politik eine maßgebliche Rolle, sondern es wirdauch Punkt für Punkt aufgezeigt, welche Maßnahmen aufseiten der Unternehmengeboten sind, um eine Trendwende einzuleiten. Die beiden Autoren behandeln