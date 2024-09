Unicredit schlägt zu: Commerzbank-Anteil steigt auf fast 21 Prozent

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Seit der Bekanntgabe von Unicredits 9-Prozent-Beteiligung am 11. September sind die Aktien der Commerzbank um fast 25 Prozent gestiegen. Zur Handelseröffnung am Montag fielen die Papiere zunächst um fast 5 Prozent als Reaktion auf den Verkaufsstopp der Deutschen Finanzagentur. Die Ankündigung über die zusätzliche Unicredit-Beteiligung sorgte jedoch dafür, dass die Aktie die Verluste wieder aufholte. Am frühen Nachmittag notiert die Aktie 0,3 Prozent im Plus.

"UniCredit hat den Großteil ihres wirtschaftlichen Engagements abgesichert, um flexibel zu bleiben—sei es, um die Beteiligung zu behalten, mit abgesichertem Risiko zu verkaufen oder den Anteil weiter zu erhöhen", erklärte die Unicredit. Jede Entscheidung hänge vom Ausgang der Gespräche mit der Commerzbank, deren Management und Aufsichtsrat sowie anderen deutschen Interessengruppen ab.

Erst am Freitag hatte die deutsche Finanzagentur bekanntgegeben, dass der Staat seinen 12-prozentigen-Anteil an der Commerzbank vorerst nicht weiter reduzieren wird. "Die Strategie der Commerzbank ist auf Unabhängigkeit ausgerichtet", hieß es, was als deutliches Signal gegen eine Übernahme durch Unicredit gewertet wird.

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Die Commerzbank spielt mit über 25.000 Geschäftskunden, einem Drittel der deutschen Außenhandelszahlungen und mehr als 42.000 Mitarbeitern eine zentrale Rolle in der deutschen Wirtschaft. In dieser Woche sollen Vorstand und Aufsichtsrat zusammentreffen, wobei Finanzvorständin Bettina Orlopp die Leitung möglicher Gespräche mit Unicredit übernehmen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion