Andreas Dummert Consulting verhilft Führungskräften zu mehr Stärke und Erfolg bei der Teamführung (FOTO)

Eckental (ots) - Die Position der Führungskraft ist mit hohen Erwartungen vonallen Seiten verbunden. So leiden viele Teamleiter und Geschäftsführer unterStress und Leistungsdruck und kommen nicht dazu, sich ihren Kernaufgaben zuwidmen. Als Geschäftsführer und Headcoach von Andreas Dummert Consulting bietetAndreas Dummert ganzheitliche Mentorings und Trainings für Führungskräfte an,die sowohl die Basics der Mitarbeiterführung vermitteln als auch effektiveLösungen für individuelle Herausforderungen liefern. Vor welchen Problemen seineZielgruppe steht, wie weitreichend sein Angebot ist und woher seine fundierteExpertise stammt, erfahren Sie hier.Wer mit Ausdauer, Disziplin und Ehrgeiz den Weg zur langersehntenFührungsposition erfolgreich gemeistert hat, steht prompt vor ganz neuenHerausforderungen: Das Führen von Mitarbeitern und Teams, die Koordination derTeams, das effiziente Delegieren von Aufgaben und aufgrund von Digitalisierungwachsende Herausforderungen sind nur einige der Anforderungen, die es zuerfüllen gilt. So wird die Freude über die neue Position schnell von Stress,Angst und Leistungsdruck überschattet. Aber auch Geschäftsführer oderFührungskräfte, die sich in ihrer Position über viele Jahre bereits etablierthaben, stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Denn die Modernisierung vonProzessen und Veränderungen im Unternehmen machen eine kontinuierlicheWeiterentwicklung der Mitarbeiter erforderlich. "Viele Führungskräfte leidenunter Stress und Zeitnot. Aufgaben wie die Leistungssteigerung ihres Teams oderdie Implementierung neuer Prozesse können sie zusätzlich kaum noch bewältigen",erklärt Andreas Dummert, Geschäftsführer von Andreas Dummert Consulting."Die richtigen Methoden und entsprechendes Fachwissen helfen nicht nur dabei,den hohen Anforderungen problemlos gerecht zu werden, sondern tragen auch zurReduzierung von Stress und zur Steigerung der Mitarbeitermotivation sowie derTeamleistung bei", fährt der Coach fort. Mit Andreas Dummert Consulting bieteter ein Mentoring und Training für Führungskräfte, Teamleiter und Geschäftsführeran: Dabei setzt er auf das Einmaleins der Führungsarbeit und eine individuellepersönliche Betreuung. So hilft er sowohl jungen Einsteigern als auch erfahrenenFührungskräften dabei, ihre speziellen Herausforderungen zu meistern und sichweiterzuentwickeln. Mit viel Empathie, 15 Jahren Erfahrung und großer Praxisnähedurch die zeitgleiche Geschäftsführung eines mittelständischenFamilienunternehmens entwickelt Andreas Dummert maßgeschneiderte Lösungen fürdie unterschiedlichen Ziele seiner Kunden und hilft ihnen dabei, besser undstärker in der Führung ihres Teams zu werden.