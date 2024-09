Energieversorger e.optimum AG stärkt Risikomanagement für nachhaltigen Unternehmenserfolg (FOTO)

Offenburg (ots) - Severn Consultancy GmbH unterstützt die e.optimum AG in der

Weiterentwicklung eines integrierten Risikomanagementsystems



In einer Zeit, die von globalen Herausforderungen und Krisen geprägt ist, hat

der bundesweit aktive Energieversorger e.optimum den Fokus verstärkt auf das

Risikomanagement gelegt. Das Unternehmen misst dem Bereich aufgrund der

zunehmenden globalen Konflikte mehr Bedeutung zu, da solche Ereignisse auch

unmittelbar Einfluss auf den Energiemarkt nehmen können. Angesichts der

Covid-Pandemie, der Energiekrise, der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und

der Nahost-Thematik, die als jüngste Beispiele für die steigende Anzahl und

Komplexität von Krisensituationen dienen, ist deutlich geworden, dass ein

ganzheitliches Risikomanagement für Unternehmen und deren Führungskräfte

unerlässlich ist.



Effektives Risikomanagement ist wichtiger denn je





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Commerzbank Aktie Beiträge: 173.791 Beiträge:

Die aktuelle Lage zeigt: Eine höhere Volatilität am Energiemarkt führt zudeutlich höheren Geschäftsrisiken und finanziellen Belastungen. Diese aktiv zusteuern und sich mit passenden Maßnahmen auseinanderzusetzen, ist entscheidend,um langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern. Investoren, Aufsichtsräte,Geschäftsführer und andere Stakeholder sind heute mehr denn je gefordert,Risikomanagement noch aktiver in den Mittelpunkt ihrer Strategien zu rücken.Dies schafft auch mehr Sicherheit für Handelspartner und Kunden.e.optimum AG nutzt Krisen als Chance: Optimierung des strukturiertenBeschaffungsmodellse.optimum hat diese Zeichen der Zeit erkannt und das Risikomanagement innerhalbdes Unternehmens seit 2023 intensiviert. Eine der wichtigsten und erstenAnpassungen, die aus dieser strategischen Neuausrichtung und den Erfahrungen ausder Energiekrise resultierte, ist die Optimierung des Beschaffungsmodells. Durchdie Kombination von Spotmarktanteilen mit Teileindeckungen am Terminmarktgelingt es e.optimum mit der strukturierten Beschaffung, den Kunden attraktivePreisvorteile zu bieten, während gleichzeitig eine Preisabsicherunggewährleistet wird. Dies minimiert das Risiko sowohl für e.optimum selbst alsauch für dessen Kunden, ohne dass die Preisvorteile darunter leiden. ErweiterteVerfahren sorgen künftig für eine proaktive Steuerung von Einzelrisiken aus derBeschaffung von Strom und Gas. Ein Frühwarn- und Kennzahlensystem ermöglichteinen vorausschauenden Umgang mit Risiken und Chancen. Die Anpassung desBeschaffungsmodells bei e.optimum steht somit beispielhaft für die positiven