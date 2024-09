Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH erklärt, warum das persönliche Gespräch beim Unternehmensverkauf mehr als nur eine Formalität darstellt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Zoom Video Communications Registered (A) Aktie Beiträge: 194 Beiträge:

Schwarzach (ots) - Für Unternehmer hängt der Komfort im Alter oftmals vomerfolgreichen Verkauf ihres Unternehmens ab. Mit der Otter Consult GmbH bietetFabian Zamzau mittelständischen Unternehmern, die in den nächsten fünf Jahrenden Verkauf oder die Übertragung ihrer Firma planen, eine Anlaufstelle, von dersie fachlich kompetente Unterstützung erhalten. Sein Team aus Experten begleitetdie gesamte Vorbereitung von der Strategieplanung über die Käuferakquise bis hinzur Preisverhandlung und Übergabe und sorgt dafür, dass der Verkauf möglichstreibungslos abläuft und den maximalen Gewinn einbringt. Welcher fatale Fehlervielen noch immer die Preisverhandlungen ruiniert, verrät er im Folgenden.Bei einem Unternehmensverkauf geht es unweigerlich um viel Geld. Teils bewegtman sich selbst bei mittelständischen Unternehmen schon im zweistelligenMillionenbereich - wenn nicht sogar höher. Umso wichtiger ist es daher, diePreisverhandlungen mit einem potenziellen Käufer richtig anzugehen. Plattformenwie Zoom, die sich während der Corona-Pandemie etabliert haben, sind dafür einbeliebtes Mittel. Sie sollten aber das persönliche Gespräch keinesfalls komplettersetzen. "Sicherlich haben Zoom und Co. auch beim Kontakt mit Käufern ihreDaseinsberechtigung. Wenn es aber um den finalen Preis oder dieKaufabsichtserklärung geht, sind sie definitiv das falsche Mittel, um die bestenKonditionen auszuhandeln", erklärt Fabian Zamzau von der Otter Consult GmbH."In einem Videocall ist es nicht möglich, das Verhalten des Verhandlungspartnersim Detail zu analysieren oder mal eben eine Pause einzulegen, um mit einemBerater zu sprechen", erklärt der Experte weiter. "So etwas lässt sich in derRegel nur bei einem persönlichen Gespräch vor Ort machen." Fabian Zamzau weiß,wovon er spricht: Denn mit der Otter Consult GmbH unterstützt er gemeinsam mitGeschäftspartner Michael Polit und Mitgesellschafter Markus Steck Inhabermittelständischer Unternehmen dabei, ihre Nachfolge zu planen und den Verkaufoder die Übertragung der Firma möglichst effizient abzuwickeln. So hat erbereits zahlreiche Unternehmensverkäufe erfolgreich beratend begleitet. Woraufes bei den letzten Schritten in der Kaufpreisverhandlung tatsächlich ankommt,beleuchtet er hier.Wichtige Details nur im persönlichen Gespräch erkennbarDen Käufer mindestens einmal persönlich zu treffen, hat nicht nur mit dem gutenTon zu tun - es ist vielmehr auch für die Verhandlungen von tragender Bedeutung.Anders als beim persönlichen Gespräch ist bei einem Videocall das Blickfeld inder Regel auf das Gesicht des Gegenübers beschränkt. Dadurch fallen wichtigeDetails, die sich außerhalb dieses engen Feldes abspielen, oftmals nicht auf.