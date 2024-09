Commerzbank drehen knapp ins Plus - Unicredit erhöht Anteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Montag ihre vormittags noch deutlichen Verluste abgeschüttelt. Am frühen Nachmittag stand ein Plus von 0,16 Prozent auf 15,70 Euro zu Buche. Auslöser für die Kurssteigerung war die Meldung, dass die italienische Großbank Unicredit über Finanzinstrumente ihren Anteil an den Frankfurtern auf rund 21 Prozent erhöht hat. Entsprechend beantragte sie nach eigenen Angaben die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu steigern. Davor hatte die Nachricht vom Freitagabend, dass der Bund die Commerzbank in ihrer Eigenständigkeits-Strategie unterstützt und vorerst keine weiteren Aktien verkaufen will, noch Gewinnmitnahmen ausgelöst.

Die Titel blieben unter ihrem Hoch seit dem Jahr 2012 bei 16,03 Euro, das sie am vergangenen Mittwoch erreicht hatten. Die Rekordstände von knapp 280 Euro um die Jahrtausendwende sind ohnehin meilenweit entfernt. Allerdings halten sich die Aktien etwa 24 Prozent über ihrem Schlusskurs am 10. September - dem Tag, bevor der Einstieg der Unicredit nach dem Verkauf von Anteilen des Bundes bekannt geworden war. Der Kursanstieg seit Jahresbeginn beläuft sich auf 45 Prozent, was einen der vorderen Plätze im deutschen Leitindex bedeutet.