FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.09.2024

Kursziel: 27,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Gewinndelle übermäßig eingepreist - Bewertungsniveau wie letztmals im Corona-Tief auf Buchwert angekommen



Die Aktie der FORTEC Elektronik AG hat seit Jahresbeginn rund 25% an Wert verloren. Wir haben in unseren Comments fortlaufend auf die hervorragenden Fundamentaldaten des Unternehmens hingewiesen und erachten die aktuelle operative Schwächephase inzwischen als übermäßig eingepreist.

Nachhaltig profitabel: Wenngleich FORTEC im abgelaufenen GJ 2023/24 (endete zum 30.06.) aufgrund eines schwachen Marktumfelds und gestiegener Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen einen deutlichen Erlös- und Ergebnisrückgang verzeichnete (Umsatz: 95 Mio. EUR, -10% yoy; EBIT: 7,0 Mio. EUR, -36% yoy), unterstrich der Konzern einmal mehr seine nachhaltige Profitabilität und agierte mit einer EBIT-Marge von 7,4% exakt auf dem Durchschnittsniveau der vergangenen 10 Jahre. Auch beim Nettoergebnis liegt FORTEC seit nunmehr über 40 Jahren in der Gewinnzone. Dennoch rangiert die Marktkapitalisierung mit ca. 60 Mio. EUR auf Höhe des Buchwerts, was letztmals während des Corona-Crashs im März 2020 der Fall war.

[Grafik]



Mögliche Trigger: In unseren aktuellen Prognosen bilden wir ab, dass der konjunkturelle Gegenwind kurzfristig anhält, FORTEC die Personalaufbau- und Investitionspläne aber wie avisiert umsetzt. Wir antizipieren dagegen keine anorganischen Wachstumsschritte, die das Unternehmen in Anbetracht des Mittelfristziels 2026 (Umsatz: 120-130 Mio. EUR; zweistellige EBIT-Marge) sowie eines Cash-Bestands per 30.06. i.H.v. 22,3 Mio. EUR nun forcieren dürfte. Zugleich halten wir bei längerer Kursschwäche auch ein Aktienrückkaufprogramm für nicht unrealistisch. Beides stellt abseits einer Konjunkturerholung u.E. einen potenziellen Trigger für den Aktienkurs dar. Zwar gehen wir für Q1 2024/25 von einem weiteren Ergebnisrückgang aus, doch deuten die jüngsten Directors' Dealings der CEO darauf hin, dass die operative Talsohle bald durchschritten sein könnte.



Fazit: FORTEC weist einen beachtlichen Gewinn-Track-Record und eine exzellente Bilanz auf (EK-Quote: 74,5%). Diese starken Fundamentals blendet der Markt zurzeit aber weitestgehend aus. Wir erachten das Chance-Risiko-Verhältnis als attraktiv und bekräftigen im Rahmen eines Analystenwechsels unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 27,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30843.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1993581 23.09.2024 CET/CEST



°



Die FORTEC Elektronik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 19,10EUR auf Tradegate (23. September 2024, 11:35 Uhr) gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 27,00 Euro