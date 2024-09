Typklassen 2025 - für mehr als 7 Millionen Autobesitzer wird die Versicherung wohl teurer / Ein Anbieterwechsel birgt bis zu 850 Euro Sparpotenzial (FOTO)

Wentorf bei Hamburg (ots) - Die Typklassen 2025 stehen fest. Für 7,1 Millionen

Fahrzeugbesitzer wird die Autoversicherung wohl teurer. 5,1 Millionen rutschen

mit ihrem Kfz in eine günstigere Typklasse. Das ergibt die Auswertung des

Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Doch ob teurer

oder nicht: Ein Anbietervergleich lohnt sich.



Wechselsaison - Neuberechnung der Versicherungsbeiträge zum Jahreswechsel





"Die Veröffentlichung der neuen Typklassen nutzen viele Autofahrer, um ihreKfz-Versicherung auf den Prüfstand zu stellen", sagt Jan Schust, Gründer und CEOdes Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de. Schließlich berechnen dieKfz-Versicherer im Herbst die Prämien für das neue Jahr. Neben den Typklassenspielen dabei unter anderem die alljährlich veröffentlichten Regionalklasseneine wesentliche Rolle."Es kommt nicht von ungefähr, dass wir die Phase zwischen Oktober und EndeNovember die "Wechselsaison" nennen."Besonders hohe Typklassen für viele OberklassenmodelleDer Hintergrund: Jedes Jahr stuft der GDV die circa 33.000 Automodelle inDeutschland in Typklassen ein. Basis dafür sind die Anzahl und Kosten vonSchäden, die den Versicherern gemeldet worden sind. Unterteilt wird inTypklassenverzeichnisse für je Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoschäden.Bei älteren, günstigeren Automodellen sind für Fahrzeughalter tendenziell dieHaftpflicht-Typklassen ausschlaggebend. Bei der Typklasseneinstufung derLuxusmodelle schlagen zusätzlich teure Kasko-Schäden zu Buche. Der Jeep GrandCherokee 3.6 und Porsche Cayenne schneiden bei den neuen Kaskoklassenbeispielsweise schlechter ab als im Vorjahr. Der Nissan Micra 1.2 und derRenault Scenic 1.6 verzeichnen insgesamt bessere Werte.Autoversicherungsvergleich lohnt sich immer"Ein Kfz-Versicherungsvergleich (https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/)lohnt sich selbst dann, wenn das eigene Auto in bessere Typklassen gerutschtist", kommentiert Tarifcheck.de-CEO Schust, "denn nicht immer berücksichtigendie Versicherer die Verbesserung der Klassen bei der Neukalkulation derTarifkosten."Die große Konkurrenz auf dem Autoversicherungsmarkt sorgt zudem für ein breitgefächertes Angebot: "Kfz-Versicherer werben Neukunden oft mit besondersattraktiven Tarifen. Das Sparpotenzial beträgt bis zu 850 Euro pro Jahr - trotzteils umfassenderem Service."Mit wenigen Minuten Aufwand potenziell viel Geld sparen"Der Vergleich der Anbieter und Tarife auf Tarifcheck.de ist kostenlos,unverbindlich und dauert nur wenige Minuten", sagt Schust. Bei Bedarf erfolgtder unkomplizierte Wechsel anschließend minutenschnell. Viele Autoversichererbieten dabei auf Wunsch einen kostenlosen Kündigungsservice beim derzeitigenAnbieter an: "Das ist sehr wenig Aufwand für potenziell hohe Einsparungen beioft besseren Leistungen."Quelle: GDV - Neue Typklassen für über 12 Millionen Autofahrer (https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/typklassen-kfz-versicherung-medieninformation-147618)