JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Antikörper Datopotamab-Deruxtecan (Dato-DXd) habe das Gesamtüberleben im Vergleich mit Chemotherapie in der Brustkrebsstudie TB01 trotz bis dato guter Trends letztlich nicht statistisch signifikant gesteigert, schrieb Analyst James Gordon in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies sei enttäuschend, auch wenn das Mittel Enhertu als bessere Option für viele Patienten auch von den Briten in Kooperation mit Daiichi komme./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 08:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 08:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 138,2EUR auf Tradegate (23. September 2024, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m