BASF korrigieren - DZ Bank aber optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von BASF haben sich in ihrer jüngsten Erholungsrally an der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie festgelaufen. Am Montag kamen die Papiere der Ludwigshafener zeitweise über 2 Prozent zurück auf 45,02 Euro. Am vergangenen Mittwoch hatten sie bei fast 47 Euro noch nahezu die Hälfte des Kursrutsches zwischen April und August aufgeholt.

Die DZ-Bank-Experten Werner Eisenmann und Peter Spengler trauen ihnen noch deutlich mehr zu und sehen den fairen Wert bei 58 Euro. "Wir empfehlen BASF und Evonik zum Kauf, da wir die laufenden Effizienzprogramme positiv bewerten und von einer weltweiten zyklischen Erholung ausgehen", schrieben sie in ihrer Analyse mit dem Titel "Energie, Ring der Macht". Sie halten die Energiekrise für eingepreist.

Bei Evonik tat sich am Montag wenig. Sie waren am Donnerstag fast wieder an ihr Jahreshoch vom Mai herangelaufen./ag/zb

