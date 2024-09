Aktien New York Ausblick Techsektor etwas höher erwartet - Chipsektor im Blick Am New Yorker Aktienmarkt stehen am Montag die Signale im Techsektor zunächst auf Grün. Nachdem es die Anleger vor dem Wochenende nach der jüngsten Rekordjagd im Zuge der Zinssenkung durch die Notenbank Fed ruhiger angegangen hatten, taxierte der …