EnWave erzielt Einigung im Zivilrechtsstreit gegen ehemaligen CEO und weitere Personen

Vancouver, British Columbia, 23. September 2024 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es beim Supreme Court of British Columbia einen Vergleich über seine Zivilklage gegen den ehemaligen CEO von EnWave, Timothy Durance, sowie drei weitere ehemalige EnWave-Mitarbeiter, Gary Sandberg, Bino Anand und Reihaneh Noorbakhsh, erzielt hat.

Gemäß dieser Einigung wird Herrn Durance, Herrn Sandberg und Herrn Anand sowie drei mit Herrn Durance verbundenen Unternehmen (einschl. Dehydration Research, LLC und Durance Technologies Inc. - zusammen die „beklagten Durance-Parteien“) der direkte oder indirekte Verkauf, der Versuch des Verkaufs, die Beschaffung, die Auslieferung oder die Installation von Vakuum-Mikrowellentrockner dauerhaft untersagt. Die beklagten Durance-Parteien sind außerdem verpflichtet, alle im Namen der beklagten Durance-Parteien erteilten Patente und Patentanmeldungen auf EnWave zu übertragen.

Darüber hinaus hat sich EnWave auch mit allen anderen beklagten Parteien im Rahmen dieses Zivilverfahrens – zu denen auch die B.C. Hop Company und Peregrine Precision Systems zählen – geeinigt.

EnWave wird sich auch weiterhin energisch für den Schutz seines geistigen Eigentums und seiner Position als Weltmarktführer im Bereich der Vakuum- Mikrowellendehydration einsetzen.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in dreiundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

