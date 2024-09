Seit 2003 jährlich 6.000 Euro in den T. Rowe Growth Fund investiert, ergeben heute?

Aktien sind langfristig die ertragreichste Anlageklasse. Zu dieser Erkenntnis kommt Prof. Jeremy J. Siegel in seinem Buch „Stocks For The Long Run“. Demnach erzielten sie zwischen 1801 und 2021 inflationsbereinigt eine annualisierte Rendite von 6,9 Prozent, während es bei Anleihen 3,6 Prozent und bei Gold 0,6 Prozent waren. Am schlechtesten schnitt Bargeld in Form von US-Dollar mit -1,4 Prozent Wertverlust pro Jahr ab, was einem Komplettverlust der Kaufkraft gleichkommt.

Einzelaktien bergen aber auch Risiken, sodass eine Streuung, wie sie Indizes und Fonds bieten, unerlässlich ist. Während sich die Outperformancephasen verschiedener Anlagestile abwechseln, schnitten Wachstums- gegenüber Value-Aktien seit 1974 deutlich besser ab.