Sven Lorenz zeigt, wie Unternehmer sich wirklich effektiv fürs Alter absichern (FOTO)

Dresden (ots) - Gewinn ist in einem Unternehmen nicht alles - der Inhaber muss

auch an seine eigene Absicherung denken. Sven Lorenz ist Unternehmensberater und

Vermögensverwalter und bietet etablierten Unternehmern die nötige Unterstützung,

um Vermögen zu bilden und ihre finanzielle Unabhängigkeit bis ins hohe Alter zu

garantieren. Warum dafür ein durchdachtes Konzept erforderlich ist, das weit

über den Unternehmensverkauf hinausgeht, verrät er hier.



Wer ein Unternehmen gründet, muss sich über vieles Gedanken machen: Nicht nur

muss das operative Tagesgeschäft laufen - auch steuerliche Fragen und die

Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sind entscheidend dafür, dass das

Unternehmen erfolgreich ist. Die eigene finanzielle Zukunft fließt jedoch nur zu

selten in die Überlegungen ein. Viele Unternehmer sind daher erschreckend

schlecht für den Ruhestand aufgestellt. "Oftmals spekulieren Unternehmer schon

beim Aufbau ihrer Firma auf einen hohen Verkaufspreis, der sie im Alter

absichern soll", erklärt der Unternehmensberater und Finanz-Experte Sven Lorenz.

"Dieses Modell hat jedoch entscheidende Schwächen - zum Beispiel bleibt das

Kapital zur Altersvorsorge im Unternehmen verhaftet."







wirtschaften, dass nicht nur das Unternehmen Vermögen anhäuft, sondern auch das

Privatvermögen wächst", so der Experte weiter. Sven Lorenz ist seit über 25

Jahren als Wirtschafts- und Finanzexperte tätig und unterstützt seit 2018 mit

seinem Unternehmen Inhaber bei der Optimierung ihrer Unternehmensstrukturen, um

besseres Wachstum zu erzielen und sich selbst abzusichern. Mit seiner

Unterstützung, die Ansätze aus Unternehmensberatung und Vermögensverwaltung

kombiniert, konnten bisher mehr als 70 Kunden ein Gesamtvermögen von über 300

Millionen Euro schaffen. Worauf es dabei ankommt und was viele Unternehmer

falsch machen, hat Sven Lorenz im Folgenden zusammengefasst.



Finanzielle Sicherheit erfordert mehr als nur Betriebsvermögen



Zu Beginn ihrer Karriere wollen die meisten Unternehmer nichts mehr, als sich

von finanziellen Obligationen zu lösen. Nicht selten lassen sie sich deshalb

auch von der Einzahlungspflicht in die gesetzliche

Dies ist grundsätzlich ein kluger Schritt, bedeutet jedoch auch, dass sie sich

mehr denn je selbst um ihre finanzielle Zukunft sorgen müssen - und genau an

diesem Punkt entsteht ein Konflikt mit anderen Maximen des Unternehmertums. So

versucht jeder vernünftige Unternehmer, seine Finanzstruktur so zu optimieren,

dass er insgesamt möglichst wenig Steuern zahlt. Nicht selten verbleibt daher

der Großteil der Gewinne im Firmenvermögen.



