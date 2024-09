Unicredit greift nach Commerzbank - mehr Anteile gesichert

(neu: Scholz, Verdi)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Spektakuläre Kehrtwende im Übernahmekampf um die Commerzbank : Über Finanzinstrumente hat sich die italienische Großbank Unicredit weitere Anteile am Frankfurter Dax -Konzern gesichert und hält rechnerisch bereits gut ein Fünftel der Aktien. Zugleich will die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank noch weiter aufstocken. Damit wird ein offizielles Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank wahrscheinlicher - trotz Widerstands des Bunds, der vorerst keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen will. Die Commerzbank-Aktie verlor im späten Handel 5,7 Prozent.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte das Vorgehen der Unicredit scharf. "Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache ist", sagte Scholz in New York. Die Bundesregierung habe sich daher klar in dieser Richtung positioniert. Ähnlich äußerte sich die Gewerkschaft Verdi. Gewerkschaftssekretär und Commerzbank-Aufsichtsrat Stefan Wittmann sprach von einem "aggressiven Schritt".