CDU, BSW und SPD Erstes Treffen in Dreier-Konstellation in Sachsen Die möglichen Partner einer neuen sächsischen Regierung tagen zur Stunde erstmals zu dritt. Bei dem Treffen von CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und SPD in der Staatskanzlei in Dresden soll es zunächst um ein weiteres Kennenlernen und gemeinsame …