Internationale Großbanken: "Atomkraft, ja bitte!"

Spätestens seit dem Klimagipfel in Dubai zum Ende des vergangenen Jahres gibt es an einem Comeback von Kernkraft kaum noch Zweifel. Nukleartechnologie wurde dort als essenzielle Brückentechnologie für eine Dekarbonisierung der Energiewirtschaft hin zu einer weitestgehend emissionsfreien bezeichnet.

Financial Times sieht Rückendeckung durch Großbanken

Eine weitere Weiche hin zu einem Comeback der Atomkraft wurde in der vergangenen Woche mit dem Deal zwischen Microsoft und Constellation Energy gestellt. Der Energieversorger wird, um den Strombedarf eines in Planung befindlichen Rechenzentrums des Software-Riesen bedienen zu können, einen bereits vom Netz genommenen Reaktor mit einer elektrischen Leistung von 835 Megawatt wieder in Betrieb nehmen.

Zusätzlich befeuert dürfte die Diskussion um neue Kernkraftprojekte nun durch eine Erhebung des US-Wirtschaftsmagazins Financial Times werden. Die hat eine Umfrage unter internationalen Großbanken durchgeführt, ob diese bereit wären, entsprechende Projekte künftig finanziell zu fördern.

Klimaneutralität? Ohne Kernkraft nicht zu machen, sagt die BNP Paribas

Insgesamt 14 Banken haben sich positiv zu Wort gemeldet und die in Dubai beschlossenen Pläne unterstützt, die Nuklearkapazitäten weltweit bis zum Jahr 2050 zu verdreifachen. Zu den Unterstützern der Pläne gehören neben den US-Großbanken Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley auch die französische BNP Paribas.

Ein Unternehmenssprecher der in Paris beheimateten Bank gab gegenüber der Financial Times an, dass es genau "kein Szenario" gäbe, in dem sich bis zur Jahrhundertmitte ohne Kernkraft Klimaneutralität erreichen lasse. Bei der britischen Barclays sieht man Atomkraftwerke als Lösung, um die schwankungsfällige Elektrizitätsausbeute aus Solar- und Windenergie zu ergänzen.

Uran-Aktien gefragt, Branchen-ETF legt weiter zu

Profiteure der an Fahrt gewinnenden Diskussion um neue Kernkraftwerke sind vor allem Uran-Aktien. Die legen zum Wochenauftakt in Form des Global X Uranium ETF, der inzwischen auch in Europa zum Handel zugelassen ist, um rund 2,5 Prozent zu.

Zuletzt nahm die Erholung der Branche an Fahrt auf, nachdem der weltweit größte Erzeuger Kasachstan seine Produktionsprognose kappen musste und Russlands Präsident Vladimir Putin laut über mögliche Exportkontrollen nachgedacht hatte – ungeachtet des Krieges in der Ukraine ist Russland derzeit der größte Lieferant von Uran-Brennstäben in Europa.

Anleger, die von einem Comeback der Kernkraft profitieren wollen, finden im Global Uranium UCITS ETF einen ausgewogenen Korb der derzeit relevantesten Uran-Werte, darunter Cameco und Kazatomprom.

Fazit: Am Ende könnten die Herausforderungen überwiegen

Ob Kernkraft in den kommenden Jahrzehnten allerdings tatsächlich den derzeit diskutierten Boom erleben wird, muss angesichts einer Vielzahl von Herausforderungen bezweifelt werden.

Die größten Ausführungsrisiken liegen unter anderem im Kraftwerksbau. Jüngere Projekte wie Hinkley Point C in Großbritannien und das finnische Kernkraftwerk Olkiluouto haben nicht nur mit jahrelangen Verzögerungen, sondern auch explodierenden Kosten zu kämpfen. So wird Hinkley Point C umgerechnet mit nicht weniger als 100 Milliarden Euro von der britischen Regierung subventioniert.

Dazu kommen schon jetzt absehbare Lieferengpässe von Uran sowie Abhängigkeiten von politisch instabilen oder unzuverlässigen Staaten, wie Niger, Mali und Russland. Binnenstandorte sehen ihre Betriebssicherheit außerdem durch den Klimawandel gefährdet, der immer häufiger zu Wassermangel in den Sommermonaten führt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion