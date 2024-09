Treffen Sie Lake.com beim Vacation Rental World Summit 2024

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 23. September 2024 / Lake.com, eine Plattform für die Ferienvermietung in Seengebieten, sieht mit großer Freude ihrem ersten Auftritt als Konferenzsponsor beim Vacation Rental World Summit (VRWS) entgegen. Der VRWS ist eine jährlich stattfindende Top-Konferenz für Hausverwaltungen, Beherbergungsbetriebe und Fachleute der schnelllebigen und faszinierenden globalen Ferienvermietungsbranche. Die diesjährige Veranstaltung findet am 3. und 4. Oktober 2024 im Alten Zollhaus (Alfândega do Porto) der Stadt Porto in Portugal statt.

Lake.com präsentiert sich dem europäischen Markt

Lake.com, die erste Adresse für Ferienunterkünfte in Seengebieten vor allem in Kanada und den Vereinigten Staaten, stellt Hauseigentümern und Immobilienverwaltern eine Plattform zur Verfügung, um ihre an Seen, Flüssen und großen Gewässern gelegenen Immobilien zur Vermietung anzubieten. Der VRWS ist für Lake.com eine tolle Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit europäischen Immobilienverwaltungen, deren Mietobjekte in der Nähe von malerischen Orten wie dem Lac d’Annecy, dem Lago di Como und dem Vierwaldstättersee sowie an Flüssen wie dem Rhein, der Seine und der Donau liegen.

Einzigartige Lösung für Immobilienverwalter mit Mietobjekten am See

Die Gäste schätzen es sehr, dass Lake.com sein Hauptaugenmerk auf Familie, Freundschaft sowie die Pflege und den Erhalt der Natur legt.

Lake.com verbindet Tradition mit Technologie und ermöglicht Familien, die in der freien Natur und auf dem Wasser Urlaub machen, eine Rückkehr zu den einfachen Freuden des Lebens.

Lake.com tritt beim Vacation Rental Summit 2024 als Sponsor auf

Beim VRWS kommt die internationale Ferienvermietungsbranche zusammen, um darüber zu diskutieren, was gerade im Trend ist und wie sie ihre Buchungsvolumina steigern, Arbeitsabläufe effizienter gestalten und Mieteinnahmen bestmöglich erhöhen können. Die VRWS-Teilnehmer erfahren während der Gesprächsrunden viel Wissenswertes und erhalten praktische Anregungen.

- Lake.com hat seinen Messestand zwischen Hostfully und Chekin. Besty AI, Smily und Nuki haben ihren Stand gegenüber und auch AIRDNA befindet sich in der Nähe.