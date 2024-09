Huawei veröffentlicht die 10 wichtigsten Konstruktionsrichtlinien für Einrichtungen von intelligenten Rechenzentren

SHANGHAI, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September 2024 veranstaltete Huawei Digital Power den Data Center Facility Summit während HUAWEI CONNECT 2024 in Shanghai. Mehr als 300 Branchenführer und Experten kamen zusammen, um neue Trends und Technologien der Rechenzentrumsbranche für die Ära des intelligenten Computings zu erkunden. Durch die Beschleunigung der industriellen Intelligenz wollen sie ein florierendes industrielles Ökosystem aufbauen und eine brillante Zukunft der intelligenten Datenverarbeitung schaffen, um das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Steve Kim, Präsident von Huawei Data Center Facility & Critical Power Business, gab in seiner Eröffnungsrede wertvolle Einblicke: Das Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung ist in vollem Gange und stellt höhere Anforderungen an die Rechenzentren. Huawei nutzt seine äußerst zuverlässigen Produkte, sein globales Ökosystem und seine professionellen Dienstleistungen, um zuverlässige, einfache, umweltfreundliche und intelligente Lösungen für Rechenzentren zu entwickeln.

Laut Kim ist Huawei Digital Power bestrebt, mit Branchenführern und -eliten zusammenzuarbeiten, um die Zuverlässigkeit von Rechenzentren mit strengeren Sicherheits- und Qualitätsstandards neu zu definieren, eine gesunde Branchenentwicklung zu fördern und neue Möglichkeiten der intelligenten Transformation zu nutzen, um das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Während des Gipfels hielt Bob He, Präsident von Huawei Data Center Facility & Critical Power Product Line, eine Grundsatzrede zum Thema „Embrace the Intelligent Computing Era, Power the Digital Era Forward" (Das Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung begrüßen, das digitale Zeitalter vorantreiben).

Er hebt hervor, dass Rechenzentren mit der Entwicklung vom Allzweck- zum KI-Computing vor Herausforderungen wie Sicherheit, hohe Leistungsdichte, hoher Energieverbrauch und Unsicherheit stehen. Huawei schlägt „Zuverlässigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit" vor und hat die 10 wichtigsten Konstruktionsrichtlinien für intelligente Rechenzentren veröffentlicht, um zuverlässige Rechenzentren für intelligentes Rechnen zu bauen und das digitale Zeitalter voranzutreiben.