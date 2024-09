ROUNDUP/Aktien New York Freundlicher Wochenauftakt Nach dem jüngsten Höhenflug sind die US-Aktienmärkte verhalten optimistisch in die neue Börsenwoche gestartet. Frische Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA - gemessen am S&P Global Flash …