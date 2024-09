AT&S verkauft Werk in Ansan, Südkorea: Vertrag unterzeichnet! AT&S hat den Verkauf seines Werks in Ansan, Südkorea, an SO.MA.CI.S. S.p.A. für 405 Millionen Euro vereinbart. Diese Transaktion soll das strategische Profil von AT&S schärfen und weiteres Wachstum fördern.