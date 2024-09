Gipfel über die Zukunft von wem? Mädchen haben die Antworten Führungspersönlichkeiten müssen zuhören Junge Aktivistinnen starten „What Girls Want" und fordern, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt Mädchen in den Mittelpunkt des Gipfels der Zukunft stellen NEW YORK, 23. September 2024 /PRNewswire/ - Heute versammelten sich in New York mehr …