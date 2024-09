Aktienmärkte im Aufwind: DAX, MDAX und S&P 500 mit deutlichen Zugewinnen**

Entwicklung der Indizes

Heute zeigen sich die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend im Plus. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,64% und steht aktuell bei 18.856,14 Punkten. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legt um 0,58% zu und erreicht 26.017,41 Punkte. Der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, verzeichnet hingegen einen leichten Rückgang von 0,04% und steht bei 13.665,21 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, steigt um 0,41% auf 3.278,66 Punkte. In den USA zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Dow Jones, der bedeutendste US-Index, verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,15% und steht bei 42.115,21 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, legt um 0,35% zu und erreicht 5.722,34 Punkte. Insgesamt zeigen die Märkte heute eine positive Tendenz, wobei insbesondere die deutschen Indizes DAX und MDAX sowie der US-amerikanische S&P 500 deutliche Zugewinne verzeichnen.Lediglich der SDAX zeigt eine minimale negative Entwicklung.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Zalando mit einem Anstieg von 3,17%. Siemens Energy folgt mit 2,88%, während RWE mit 2,77% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Commerzbank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 5,68% an, gefolgt von BASF mit -1,89% und Infineon Technologies, das um 1,49% gefallen ist.Im MDAX stechen Delivery Hero mit 4,43% und Aroundtown mit 3,71% hervor. HYPOPORT rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 2,99% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Rückgänge, angeführt von Aurubis mit einem Minus von 10,13%. Gerresheimer und HelloFresh folgen mit -2,17% und -2,06%.Im SDAX verzeichnen Grand City Properties mit 3,25%, STRATEC mit 3,17% und Deutsche Euroshop mit 3,07% positive Entwicklungen.Die Flopwerte im SDAX sind Borussia Dortmund mit -3,99%, gefolgt von STO mit -4,33% und RENK Group, das um 4,75% gefallen ist.Im TecDAX führen SMA Solar Technology mit 2,81%, Carl Zeiss Meditec mit 2,75% und SUESS MicroTec mit 2,11% die Liste der Gewinner an.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Evotec mit -3,58%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit -3,43% und Jenoptik mit -2,02%.Im Dow Jones sind Intel mit 1,98%, Walmart mit 1,63% und Visa (A) mit 1,42% die stärksten Werte.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Apple mit -0,83%, Walt Disney mit -0,98% und Salesforce mit -1,57%.Im S&P 500 stechen Tesla mit 4,23%, Albemarle mit 3,83% und Micron Technology mit 3,70% hervor.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen Rückgänge, angeführt von CSX mit -2,98%, Ulta Beauty mit -3,21% und General Motors mit -3,23%.