Teure Reparaturen vermeiden - Luca Arenz verrät, warum eine Bauüberwachung sinnvoll ist (FOTO)

Mainz (ots) - Hohe Reparaturkosten und langwierige Rechtsstreitigkeiten - immerwieder stehen Bauträger vor denselben Problemen, wenn Mängel bei Bauprojektennicht frühzeitig erkannt werden. Dabei könnte eine fachkundige BauüberwachungAbhilfe schaffen und langfristig für finanzielle Entlastung sorgen. Doch waszeichnet sie in der Praxis aus und welche Vorteile bietet sie im Detail?Die Baubranche steht weiterhin vor großen Herausforderungen: Bauprojekteverzögern sich, Mängel in der Planung und Ausführung häufen sich und die darausresultierenden Nachbesserungen treiben die Kosten in die Höhe. Zwar sindBauträger durchaus darum bemüht, diesen Problemen durch optimierte Bauprozesseund sorgfältigere Planung entgegenzuwirken, um ihre Projekte effizienter undkostengünstiger abzuschließen. Doch trotz aller Anstrengungen bleibt einzentrales Problem bestehen: die mangelnde frühzeitige Erkennung von Fehlernwährend der Bauphase. So werden Fehler in der Ausführung wie undichte Stellenoder Risse in der Fassade oft erst festgestellt, wenn es bereits zu spät ist."Wer es versäumt, derartige Probleme schon im Voraus zu unterbinden, muss unteranderem mit empfindlichen Zusatzkosten rechnen", warnt Luca Arenz,Geschäftsführer der ARCenergie GmbH. "Und schlimmer noch: Solche Mängel könnenden Ruf eines Bauträgers langfristig schädigen und so auch zukünftige Projektegefährden.""Eine lückenlose Bauüberwachung ist daher unbedingt notwendig, um teure Mängelund Verzögerungen zu vermeiden", fügt er hinzu. "Dabei fungiert derBauüberwacher gewissermaßen als zweites Paar Fachaugen, das sich alles genauanschaut und feststellen kann, ob bestimmte Aspekte funktionieren oder nicht. Erkann frühzeitig sagen: 'Hey, hier werden wir Probleme haben, da müssen wir eineEntscheidung treffen.' Ebenso kann er auf potenzielle Mehrkosten hinweisen undfür eine weitaus günstigere Lösung sorgen." Mit seiner umfassenden Expertise imBereich Bauphysik und der langjährigen Erfahrung als Ingenieur konnte Luca Arenzbereits zahlreichen Bauträgern, Projektentwicklern, Investoren undPrivatmenschen helfen, all diese Probleme zu lösen. Sein Team bei der ARCenergieGmbH, bestehend aus Architekten, Bauingenieuren und weiteren Fachleuten,begleitet Bauprojekte direkt und sorgt dabei unter anderem für eineganzheitliche Qualitätskontrolle. Was eine solche Bauüberwachung so wertvollmacht, verrät Luca Arenz hier.Was eine Bauüberwachung auszeichnet und welche Vorteile sie bietetIn erster Linie ist die Bauüberwachung für die kontinuierliche und systematischeKontrolle des gesamten Bauprozesses zuständig: Sie beginnt dabei bereits bei derPlanungsphase, in der die Baupläne auf Plausibilität und mögliche Schwachstellen