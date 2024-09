EU erklärt Schweden frei von Schweinepest

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden kann sich nach eigenen Angaben bald wieder offiziell als Land ohne Afrikanische Schweinepest betrachten. Rund ein Jahr nach dem Auftreten der Krankheit habe der zuständige Veterinärausschuss der EU zugestimmt, das skandinavische Land von der Liste der Staaten mit Infektionen dieser Art zu streichen, teilte die schwedische Landwirtschaftsbehörde Jordbruksverket mit.

Der Beschluss werde nun voraussichtlich innerhalb einer Woche im Amtsblatt der EU-Kommission veröffentlicht - am Tag darauf gelte Schweden wieder als schweinepestfrei. So schnell sei die Schweinepest bislang in keinem EU-Land erfolgreich bekämpft worden, schrieb die Behörde.