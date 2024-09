Ist CACI die bessere Wahl als Palantir? – Daten und Auftragsbuch sagen klar: Ja!

Die Amerikaner sind ein führendes Unternehmen im Bereich von Informationslösungen und Dienstleistungen, das vor allem für die US-Regierung tätig ist. Es wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia, USA. CACI bietet Technologie- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen nationale Sicherheit, Verteidigung, Geheimdienst, Cybersicherheit und IT-Modernisierung an. Die Firma unterstützt ihre Kunden bei der Lösung komplexer Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen militärische Aufklärung, Verteidigungskommunikation und Datenanalyse.

CACI hat sich durch zahlreiche Akquisitionen und technologische Innovationen als wichtiger Partner für Regierungsbehörden etabliert, besonders im Verteidigungs- und Geheimdienstsektor. Zu den Dienstleistungen gehören Systemintegration, Softwareentwicklung, Cloud-Lösungen und Cyberoperationen. Dank seiner Expertise und engen Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden spielt CACI eine zentrale Rolle bei der nationalen Sicherheit und der Modernisierung staatlicher Infrastrukturen.

Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Kürzel CACI gelistet und hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Sicherung großer Regierungsaufträge, was es für Investoren besonders attraktiv macht.

Die Zahlen können sich sehen lassen

CACI meldete Anfang August für das vierte Quartal einen verwässerten Gewinn von 6,61 US-Dollar (ca. 6,20 Euro) pro Aktie, nach 5,30 US-Dollar (ca. 4,97 Euro) im Vorjahr. Die von Capital IQ befragten Analysten hatten 5,93 US-Dollar (ca. 5,56 Euro) erwartet.

Der Umsatz für das Quartal, das am 30. Juni endete, lag bei 2,04 Milliarden US-Dollar (ca. 1,91 Milliarden Euro), verglichen mit 1,70 Milliarden US-Dollar (ca. 1,60 Milliarden Euro) im Vorjahr. Die von Capital IQ befragten Analysten hatten 1,93 Milliarden US-Dollar (ca. 1,81 Milliarden Euro) erwartet.

Quelle: Homepage CACI

Der Ausblick passt schön dazu

CACI erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Gewinn von 22,44 bis 23,33 US-Dollar (ca. 21,05 bis 21,90 Euro) pro Aktie bei einem Umsatz von 7,90 Milliarden bis 8,10 Milliarden US-Dollar (ca. 7,41 bis 7,60 Milliarden Euro). Die von Capital IQ befragten Analysten erwarten 23,30 Dollar (ca. 21,88 Euro) bei einem Umsatz von 7,91 Milliarden US-Dollar (ca. 7,42 Milliarden Euro).

Geschickte Zukäufe unterstützen das Wachstum

Mitte September gab CACI International bekannt, dass das Unternehmen den Kauf von Azure Summit Technology für rund 1,28 Milliarden US-Dollar (ca. 1,20 Milliarden Euro) vereinbart hat, um sein Angebot für die Verteidigungsindustrie weiter auszubauen. Azure Summit ist ein Hersteller von Hochfrequenz-Hardware und -Software. Laut CEO John Mengucci wird erwartet, dass die Übernahme das Portfolio von CACI in den Bereichen Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung, elektronische Kriegsführung und Signalaufklärung deutlich erweitert.

Quelle: Homepage CACI

Die Transaktion, die noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss, soll voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werden. "Für unsere Aktionäre ist die Übernahme von Azure Summit sowohl strategisch als auch finanziell äußerst attraktiv", erklärte Mengucci. "Sie erweitert nicht nur unser Angebot in strategisch wichtigen Bereichen für die nationale Sicherheit, sondern bringt auch eine bestehende Basis an ausgereifter Technologie mit."

Auftragsbuch ist pickepacke voll

Die US-Behörden scheinen voll und ganz zufrieden zu sein mit den Leistungen von CACI. Neue Aufträge flattern nur so ins Haus bei dem amerikanischen Unternehmen. So konnte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Auftragseingang einen neuen Rekordwert mit 14 Milliarden US-Dollar erzielen. Wie die aktuelle Unternehmenspräsentation zeigt, ist das Auftragsbuch damit auf 32 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Quelle: Homepage CACI

Ist CACI die bessere Palantir?

In diesem Jahr hinkt CACI etwas hinter Palantir hinterher. Während die deutlich bekanntere Aktie von Palantir, die seit dem 23. September dieses Jahres auch im S&P 500 vertreten ist, sich 2024 mehr als verdoppelt hat, konnte CACI "nur" etwas mehr als 50 Prozent auf den Kurs packen. Blicken wir allerdings drei Jahre zurück. Dann steckt CACI den S&P 500 und Palantir locker in die Tasche.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentaldaten auch angenehmer

Während Palantir von der KI-Welle nach oben getragen wurde und mittlerweile über 83 Milliarden US-Dollar wert ist, ging die KI-Welle an CACI, obwohl Künstliche Intelligenz und Deep Learning natürlich auch zum Einsatz kommen, etwas vorbei. Der US-Konzern bringt gerade einmal etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage.

Somit ist Palantir mit dem 42-fachen des Umsatzes bewertet, während der Wert bei CACI gerade einmal auf einen Wert von 1,35 kommt. Auch beim KGV schlägt das Pendel klar Richtung CACI aus. Der geschätzte Wert für das gerade neu begonnene Geschäftsjahr liegt laut MarketScreener bei 23,8 und soll 2026 auf 21,4 fallen. Bei Palantir wird für 2024 ein KGV von 201 angenommen, das im kommenden Jahr auf 158 fallen soll.

Auf die Chance lauern

CACI wäre sicherlich gut beraten, über einen Aktiensplit nachzudenken. Solange der aber nicht kommt, sollten Anleger ein wenig auf die Charttechnik bei der Aktie achten. Der Kurs ist gerade auf dem Weg, das alte All-Time-High bei rund 496 US-Dollar zu knacken. Damit ist die nächste Hürde die psychologische Marke von 500 US-Dollar. Viele Anleger könnten sich diese Marke als persönliches Kursziel gesetzt haben und mit Erreichen dieses Ziels auf den Verkaufsknopf drücken.

Daher sollten Anleger bei der Aktie nicht sofort in die Vollen gehen, sondern erst einmal einen Fuß in die Tür setzen und dann abwarten, wie sich der Kurs rund um die Marke von 500 US-Dollar verhält. Kommt er danach ein gutes Stück zurück, dann sollte weiter aufgestockt werden. Überwindet der Kurs nachhaltig die 500 US-Dollar, dann kann die Position vervollständigt werden.

Kündigt CACI einen Aktiensplit an, wird sofort zugegriffen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

