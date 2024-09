HUBLOT UND SORAI VEREINIGEN SICH FÜR DEN WANDEL

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London (ots/PRNewswire) - Hublot setzt seine Partnerschaft mit SORAI - Save OurRhinos Africa and India - fort, der vom ehemaligen internationalenCricketspieler und Hublot-Botschafter Kevin Pietersen gegründetenNashornschutzorganisation. Hublot ist United for Change und glaubt, dass derEinfluss des Kollektivs entscheidend ist, um den Wandel herbeizuführen, derunseren Planeten für zukünftige Generationen erhalten und schützen wird. DasNashorn ist nach wie vor vom Aussterben bedroht, was sich auf die Stabilität derfünf Schlüsselarten auswirkt, die eine entscheidende Rolle für die Erhaltungunseres Ökosystems und unserer Umwelt spielen. Hublot stellt die Spirit of BigBang SORAI vor, eine auf 30 Exemplare limitierte Edition des ikonischenTourbillons in Tonneau-Form mit Handaufzug, die zur Unterstützung der Missionvon SORAI geschaffen wurde. Dies ist die vierte Hublot x SORAI-Uhr, und wiezuvor wird ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Uhr an die Organisationgespendet, die sich weiterhin für den Schutz des Nashorns einsetzt.Obwohl die unermüdlichen Aktivitäten von SORAI und seinen Partnern dasBewusstsein für die Bedrohung des Nashorns erheblich geschärft und einenwichtigen Beitrag zur Erhaltung der Art geleistet haben, geht die Krise weiter.Nach Angaben des WWF lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine halbe MillionNashörner in Afrika und Asien, eine Zahl, die heute auf nur noch 27.000 gesunkenist, da die doppelte Problematik der Wilderei und des Lebensraumverlustesweiterhin eine existenzielle Bedrohung für Nashörner und andere wichtigeWildtierarten darstellt. Das Spitzmaulnashorn, das Javanashorn und dasSumatra-Nashorn sind alle als stark gefährdet eingestuft.Aber mit United for Change gibt es auch eine gute Nachricht. Schutzprogramme wiedie von SORAI unterstützten haben dazu beigetragen, dass die Population derindischen Nashörner von etwa 200 zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf heute etwa4.000 angestiegen ist, während sich die Zahl der Spitzmaulnashörner in denletzten zwei Jahrzehnten verdoppelt hat. Hublot ist stolz darauf, SORAI zuunterstützen, da es die Naturschutzorganisationen befähigt, diese Arbeitfortzusetzen und positive Veränderungen herbeizuführen.SORAI ist ein soziales Unternehmen, das 2018 vom ehemaligen englischenCricket-Kapitän und Naturschützer Kevin Pietersen gegründet wurde, der inSüdafrika geboren wurde und mit einer Leidenschaft für die Natur aufgewachsenist. SORAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich ergänzende Gemeinschaften,Unternehmen und Akteure zu vereinen, um sicherzustellen, dass die wichtigstenArten Afrikas und Indiens in der Welt überleben und gedeihen - für immer.