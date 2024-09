Commerzbank-Achterbahnfahrt endet tief im Minus

(Neu: Überschrift, Einstiegssatz, Aussagen von Bundeskanzler Scholz, Einschätzung von JPMorgan, aktuelle Kurse.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Tauziehen zwischen den beiden größten Commerzbank -Aktionären hat deren Titel am Montag in heftige Turbulenzen gestürzt. Nachdem die Unicredit über Finanzinstrumente ihren Anteil erhöht hatte, bestätigte der Bund seine Unterstützung des Frankfurter Unabhängigkeitskampfes gegen die italienische Großbank. Bundeskanzler Scholz sprach sogar von einer "unfreundlichen Attacke".

Dies versetzte der Übernahmefantasie, die mit dem schon am Freitagabend erklärten Widerstand des Bundes etwas abgekühlt und mit der heutigen Unicredit-Anteilsaufstockung wieder aufgekocht war, einen Dämpfer. Zum Handelsende büßten die Commerzbank-Aktien 5,7 Prozent auf 14,785 Euro ein. Damit lagen sie - wie schon am Vormittag - am Dax -Ende.