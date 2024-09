DHL will Umsatz bis 2030 um 50 Prozent steigern Der Logistikkonzern DHL hat sein Wachstumsziel für die zweite Hälfte des Jahrzehnts definiert. Bis 2030 strebt das Dax -Unternehmen ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an, teilte DHL am Dienstag in Bonn mit. Im vergangenen Jahr …