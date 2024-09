Deutschland, Europa vor harter Landung - retten sinkende Zinsen?

Die heutigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Europa (Eurozone) zeigen, dass die Wirtschaft vor einer harten Landung steht - können sinkende Zinsen einen richtig harten Aufprall noch verhindern? Eher unwahrscheinlich - denn es dauert, bis Zinsen wirklich in die Realwirtschaft wirken. Hinzu kommt, dass die Vorgaben der Politik in Deutschland und Europa kontraproduktiv wirken und vor allem die Industrie schädigen. Auch die Daten aus den USA heute eher schwach - der Einkaufsmanagerindex Gewerbe sackt weiter ab, aber die Preise steigen so stark wie seit Monaten nicht mehr. Dennoch, so haben heute viele Fed-Speaker klar gemacht, dürften noch zwei Zinssenkungen in diesem Jahr folgen..

Hinweise aus Video:

