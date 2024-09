2024 World Manufacturing Convention zeigt die Technologien der nächsten Generation

HEFEI, China, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Mit der Konvergenz von Technologie und Innovation beginnt ein großes Fest zu Ehren der Fertigungsindustrie. Am 20. September öffnete die World Manufacturing Convention 2024 im Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center in Hefei, Provinz Anhui, ihre Tore. Als führende Veranstaltung im Fertigungssektor hat diese Messe globale Top-Unternehmen, innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte zusammengebracht, um den Teilnehmern ein Fest der Technologie und Innovation zu bieten.

In der Smart Robotics Zone zeigen eine Reihe von Robotern, was sie alles können. Die neueste Enthüllung im Jianghuai Advance Technology Center ist der humanoide Roboter „Qijiang No.2", der 1,8 Meter groß ist, 60 Kilogramm wiegt und über 38 Freiheitsgrade im gesamten Körper verfügt. Er kann nicht nur die grundlegenden Bewegungen der menschlichen Gliedmaßen ausführen, sondern auch heikle Aufgaben wie das Falten von Kleidung, das Öffnen von Flaschen, das Einschenken von Wasser und das Spülen von Geschirr mit Leichtigkeit erledigen. Darüber hinaus kann er in unwegsamem Gelände navigieren und ähnelt dabei einem intelligenten Begleiter aus Stahl, der Vorfreude auf die Zukunft der Automatisierung und Intelligenz in der Fertigungsindustrie weckt.