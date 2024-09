Euro stabilisiert sich auf tieferem Niveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel seine Verluste aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1117 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1119 (Freitag: 1,1166) Dollar fest.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro. So hat sich im Währungsraum sowohl der Einkaufsmanagerindex für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator für die Industrie signalisiert jetzt eine noch stärkere konjunkturelle Abschwächung und der Wert für den Dienstleistungssektor kaum noch Wachstum. Besonders stark trübe sich die Stimmung im französischen Dienstleistungssektor ein./edh/nas

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1,112USD auf Forex (23. September 2024, 21:05 Uhr) gehandelt.