14 große globale Banken und Finanzinstitute unterstützen die Bemühungen um eine Triple Nuclear Energy bis 2050 - Am Rande der Klimawoche in New York City erkannten Großbanken, Regierungsvertreter und Führungskräfte aus der Industrie die Rolle an, die die Kernenergie bei der globalen Energiewende spielen kann. - Die Kernenergie wurde in das historische …